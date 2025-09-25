Ibama, ICMBio e Funai intensificam fiscalização ambiental em sete municípios do Amazonas

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), em parceria com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), concluiu uma ampla operação conjunta de monitoramento e fiscalização ambiental em áreas estratégicas do Amazonas.





A missão integrou ações do Programa de Quelônios da Amazônia (PQA), do Programa Arapaima (manejo do pirarucu) e da Operação Gaspar I, reforçando a importância da atuação integrada para otimizar recursos financeiros e logísticos, além de combater ilícitos ambientais.

Atuação em áreas prioritárias

As equipes percorreram os municípios de Borba, Careiro Castanho, Humaitá, Lábrea, Pauini, Canutama e Tapauá, cobrindo Unidades de Conservação Federais e Estaduais como a RDS Igapoaçu, RESEX Ituxi, RESEX Médio Purus, RESEX Canutama, APA Jamanduá, Floresta Estadual de Canutama e a Reserva Biológica Abufari.

Também foram monitoradas e fiscalizadas 13 Terras Indígenas, entre elas Apurinã da Pedreira do Amazonas, Paumari do Lago Marahã, Jarawa/Jamamadi, Deni e Panamã, que abrigam diversas aldeias ribeirinhas.

Educação ambiental e fortalecimento de programas

Além do monitoramento de lagos e praias, a operação incluiu reuniões com ribeirinhos, extrativistas e indígenas para apresentar os Programas de Quelônios da Amazônia e Arapaima, esclarecendo dúvidas sobre manejo sustentável e sobre as sanções previstas para crimes ambientais.

Segundo relatos coletados, muitos moradores desconheciam a legislação e acreditavam que multas do IBAMA não resultavam em consequências legais, reforçando a importância do trabalho de educação ambiental realizado nas comunidades.

“Percebemos que a presença física do IBAMA é essencial para motivar as populações a permanecerem nos programas e evitarem crimes ambientais. Onde o poder público está ausente, cresce o risco de desmatamento, caça e pesca ilegal”, destacou a coordenação da operação.

Resultados da fiscalização

Durante as ações, foram apreendidos 335 quelônios (entre tartarugas, tracajás e iaçás), 3.324 ovos, 10 redes de pesca, três motores rabetas, três canoas e um barco. As fiscalizações também coibiram a pesca predatória de espécies abaixo do tamanho mínimo, a caça de animais silvestres e a extração ilegal de madeira.

Expansão para novas áreas

A missão também levou informações e incentivo à criação de novos núcleos dos programas em comunidades e aldeias onde ainda não havia manejo de quelônios ou pirarucu. O IBAMA já iniciou tratativas com a Funai e o ICMBio para consolidar a expansão dessas iniciativas em regiões prioritárias.

A experiência reforça que ações conjuntas de monitoramento e fiscalização ambiental são fundamentais para proteger a biodiversidade amazônica, garantindo a participação das populações locais e a preservação de espécies ameaçadas como o pirarucu e os quelônios.

“Temos os mesmos objetivos de conservação da natureza e a otimização da logística trás melhores resultados que se refletem em melhorias para as comunidades na Amazônia.” Afirmou o Superintendente do Ibama, Joel Araújo (@joelaraujoam).