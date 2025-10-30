Ibama renova Licença de Instalação da BR-319

A Licença de Instalação nº 1111/2016, que autoriza a continuidade das atividades de manutenção e conservação na faixa de domínio da Rodovia BR-319/AM, foi renovada por mais quatro anos. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) emitiu parecer favorável à renovação.





A medida é válida para o trecho compreendido entre os quilômetros 250 e 655,70. A renovação da licença representa um marco importante para garantir as condições de trafegabilidade e segurança ao longo do Trecho do Meio da rodovia, além de fortalecer a integração regional e promover o desenvolvimento sustentável da Amazônia.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) reafirma seu compromisso com a legalidade, a transparência e o respeito às normas ambientais, conduzindo todas as etapas do processo de licenciamento da BR-319/AM em conformidade com as exigências dos órgãos competentes.