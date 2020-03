IBGE abre concurso com mais de 200 mil vagas para o Censo

Vagas temporárias são para os cargos de agente censitário municipal, agente censitário supervisor e recenseador

Segundo informações do Gran Cursos Online, empresa especializada na capacitação de candidatos para concursos públicos no Brasil, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu 208.695 mil vagas temporárias para a realização do Censo Demográfico 2020.

De acordo com o edital, serão dois processos seletivos, com vagas distribuídas em todos os municípios do país. As inscrições começam dia 5 deste mês e vão até 24 de março. Em geral, os profissionais aprovados irão trabalhar na coleta de informações e irão entrevistar moradores de todos domicílios no brasil.

Recenseador e Agente censitário

Os cargos disponíveis para esse certame são de recenseador, agente censitário municipal e agente censitário supervisor. Veja abaixo a tabela, com os requisitos necessários, remuneração, duração do contrato, cargos e benefícios:

Recenseador

Vale lembrar, o IBGE disponibilizará em seu site um simulador para os candidatos checarem a remuneração com base nos trabalhos realizados.

Agente Censitário Municipal (ACM) e Agente Censitário Supervisor (ACS)

Provas e Inscrições

As provas serão realizadas em todos os municípios onde houver vagas. O edital com a relação de todos os locais de provas será divulgado no dia 8 de maio para agentes censitários e no dia 18 de maio para recenseadores. Já as inscrições podem ser feitas somente pela internet, no site do Cebraspe (https://www.cebraspe.org.br).

