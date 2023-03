Idam acompanha a pesca manejada do mapará em Careiro da Várzea

O Governo do Estado, por meio do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), levou nesta quinta-feira (16/03) assistência técnica aos pescadores de Careiro da Várzea (distante 25 quilômetros de Manaus) engajados na pesca manejada do mapará no Complexo de Lagos do Rei.

Na ocasião, o diretor-técnico do Idam, o engenheiro de pesca Radson Alves, participou da atividade auxiliando na extensão pesqueira realizada para os pescadores artesanais do município. Os pescadores receberam orientações quanto à quantidade de malhadeiras e tamanho das malhas utilizadas, monitoramento e biometria das espécies capturadas, e também apoio no cumprimento das regras de pesca estabelecidas para a região.

“O Idam participa na extensão pesqueira apoiando as associações, cooperativas e colônias de pescadores, tanto na parte de acompanhamento dos acordos de pesca quanto na parte da construção das regras, assim como ajudando na elaboração de projetos de financiamento por meio da Afeam”, comentou Radson.

O Instituto esteve presente em todas as etapas que antecederam o início da pesca manejada, como o estabelecimento das regras e áreas de pesca permitidas, o cadastramento dos pescadores artesanais e a rodada de negócios para definição do preço mínimo de comercialização. Outro destaque é que o evento marca o fim do período de defeso da pesca artesanal que iniciou em 15 de novembro do ano passado se estendendo até o dia 15 de março deste ano.

De acordo com o levantamento realizado pelo Instituto, mais de 200 canoas e 600 pescadores estão atuando na atividade este ano e a expectativa é de serem capturados cerca de 280 toneladas de mapará, o que pode gerar uma renda de aproximadamente R$ 2 milhões.

O gerente da unidade local do Idam em Careiro da Várzea, Diogo Campos, ressaltou ainda a atuação de sua equipe, juntamente com a Secretaria de Pesca do município apoiando na fiscalização.

“A equipe da nossa unidade local participou com o apoio técnico à fiscalização e organização, acompanhando também o preço ofertado nas embarcações, tamanho das redes de pesca, obtenção de dados e na biometria de peixes”, concluiu.