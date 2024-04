Idam alerta sobre o fim do prazo para vacinação contra febre aftosa no estado

No dia 30 de abril se encerra o prazo para vacinação contra febre aftosa no Amazonas. Até a data, os pecuaristas podem adquirir doses do imunizante nas 75 Unidades Locais e Postos Avançados do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam).





E o prazo para notificar a Agência de Defesa Agropecuária e Florestal Sustentável do Amazonas (Adaf) segue até o dia 15 de maio. Caso seja alcançada a meta de 95% de cobertura vacinal do rebanho de 41 municípios, todo o Amazonas será considerado livre de febre aftosa sem vacinação, a partir de 2 de maio deste ano.

A mudança no status foi publicada na Portaria nº 665, do Ministério de Agricultura e Pecuária (Mapa), no dia 3 de março de 2024. A conquista beneficia o estado e abre espaço para o reconhecimento internacional.

“Aos pecuaristas que ainda não vacinaram os rebanhos, procurem o Idam mais próximo. É importante lembrar que ao atingir a meta de cobertura vacinal, nosso estado conquista uma vitória importante, por estar livre da febre aftosa sem vacinação. Ganha o pecuarista, ganha o setor primário e ganha a economia amazonense”, salientou o diretor-presidente do Idam, Vanderlei Alvino.