Idam apoia despesca de pirarucu em Beruri

O Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam), em Beruri, apoiou os pescadores da Associação dos Moradores e Entorno da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Piagacu Purus (AMEPP) e da Associação do Povo Indígena Apurinã da Terra Indígena Itixi-Mitari (APIATI), que atuam no manejo do pirarucu no município, distante 173 quilômetros de Manaus.

Além da despesca, foram realizados os serviços de renovação e a emissão de 267 Declarações de Aptidão ao Pronaf (DAPs).

As ações também contaram com a parceria da Fundação Nacional do Índio (Funai) e da Prefeitura Municipal de Beruri. As atividades iniciaram dia 14 de outubro e encerraram na última sexta-feira (30/10).

Segundo o gerente da unidade local do Idam em Beruri, Carlos Alberto Cruz, a despesca aconteceu no rio Joari e foram liberadas 50 toneladas para a APIATI e 16,15 toneladas para a AMEPP.