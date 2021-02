Idam conclui atividades de capacitação para extensionistas rurais

Nesta sexta-feira (12), o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), vinculado à Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), encerrou a 3ª semana de capacitação virtual. O encerramento foi marcado pela conclusão dos cursos de Capacitação Técnica em Crédito Rural, e Capacitação para Emissores de Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP).

A programação, disponibilizada através de videoconferência, foi acompanhada por cerca de 230 extensionistas rurais do Idam/ Sistema Sepror, em todos os 62 municípios do Amazonas.

Ao longo da última semana, a programação abordou, durante a manhã, temas como os procedimentos usados para a emissão da DAP para pessoa física e jurídica, verificação e desbloqueio de CPF, além de erros e irregularidades no processo de emissão do documento.

Durante o período da tarde, abordou-se o passo a passo do acesso ao Crédito Rural, através de temas como normativos, linhas de financiamento, agentes financeiros e programas como o Pró-Mecanização e o Pró-Calcário, além de operacionalização da planilha inteligente de elaboração de projetos.

De acordo com o engenheiro agrônomo e gerente de Capacitação e Metodologias de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater) do Idam, Pedro Chaves da Silva, o Programa de Capacitação Técnica do Idam na modalidade virtual tem como público-alvo os técnicos de Ater de todo Sistema Sepror, incluindo servidores concursados recém-empossados e profissionais mais experientes. “A programação continua na próxima semana, com o 1º Workshop Técnico da Pesca e Aquicultura para Extensionistas Rurais do Amazonas”, afirmou.