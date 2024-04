Idam e Sema iniciam tratativas para elaboração de plano de manejo florestal em Beruri

O Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam) e a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) iniciam, de 22 a 26 de abril, as tratativas para a elaboração de um Plano de Manejo Florestal Sustentável em Pequena Escala na Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Piagaçu Purus, no município de Beruri (173 quilômetros da capital).





A atividade será realizada em parceria com a Conservação Internacional Brasil (CI-Brasil), por meio do Projeto Paisagens Sustentáveis da Amazonas (ASL).

De acordo com o chefe do Departamento de Assistência Técnica e Extensão Florestal (Datef) do Idam, Luiz Rocha, essa etapa da atividade consiste no levantamento de dados e um diagnóstico sobre a região, comunidades, associações e realidade local. “Nosso objetivo é averiguar a viabilidade da implantação do Projeto de Manejo Florestal, proporcionando, assim, o desenvolvimento sustentável das comunidades rurais da região”, ressaltou.

Realizada com o apoio da CI-Brasil, a ação engloba uma série de comunidades na RDS presentes em uma área de 2.100 hectares, conforme o Plano Operativo Anual (POA) estabelecido pelo Projeto Paisagens Sustentáveis.

As atividades envolvem, também, a captação de público interessado na execução do Plano de Manejo, por meio da cooperação e diálogo entre o Idam Central, a Unidade Local (UnLoc) do Idam/Beruri e as associações de agricultores familiares da RDS Piagaçu Purus.

O coordenador do Departamento de Mudanças Climáticas e Unidades de Conservação (Demuc) da Sema, Gleidson Aranda, ressaltou que esse é um passo importante para a implementação da iniciativa.

“As ações, que serão realizadas na comunidade Cuian, têm como objetivo principal verificar a organização social e interesse dos comunitários em implementar um Manejo Florestal Sustentável, assim promovemos o desenvolvimento sustentável da Unidade de Conservação, com ênfase no fortalecimento dessas comunidades e respeito ao meio ambiente”, completou.