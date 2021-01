Idam entrega mais de 12 toneladas de alimentos em Anamã

Anamã (a 168 quilômetros de Manaus) recebeu do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), por meio da Secretaria de Produção do município, quase 13 toneladas de produtos alimentícios por meio do Programa de Aquisição de Alimentos da Companhia Nacional de Abastecimento (PAA Conab), na última terça-feira (12).

A remessa entregue corresponde à produção dos 20 membros da Associação dos Produtores Rurais da Comunidade Jardim do Edem do Ajaratuba.

Os alimentos incluem banana, macaxeira, jerimum, mamão, milho, maracujá e chicória, totalizando cerca de 12,6 toneladas de produtos, que serão encaminhados a famílias em situação de vulnerabilidade no município.

Esta é a primeira das quatro associações de produtores rurais de Anamã a receberem a autorização para iniciar a entrega de produtos pelo PAA Conab. O programa beneficia os membros associados com um valor de R$ 127 mil por sua participação.

Os alimentos foram encaminhados ao Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do município, que os distribuirá a famílias cadastradas em programas sociais.