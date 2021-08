Idam entrega R$ 151 mil em crédito rural para agricultores de Benjamin Constant

O Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), realizou nesta semana a entrega de R$ 91 mil em crédito rural para a avicultura, e R$ 60 mil de financiamento para a agricultura, no município de Benjamin Constant (a 1.121 quilômetros de Manaus).

Os valores correspondem a 17 projetos de financiamento e custeio elaborados pelo instituto e aprovados pela Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam).

Segundo o técnico em agropecuária e gerente da unidade local em Benjamin Constant, Denis Lima, os projetos de financiamento para a agricultura incluem roçadeira, fornos motores rabeta e custeio de mandioca. Ele afirma ainda que mais 50 projetos voltados para a cultura da mandioca já foram elaborados e aguardam liberação. O crédito beneficia produtores inseridos nos Projetos Prioritários da Avicultura e da Mandioca, das comunidades Filadélfia, BR-307, Km 11, São José, Santa Luzia, Leopoldo e Guanabara III.

“Temos trabalhado muito na elaboração de projetos para crédito rural. Para pescadores, já foram liberados até hoje R$ 290 mil, entre máquinas e aviamento. Com a aprovação dos outros projetos que aguardam liberação, acho que podemos chegar a R$ 900 mil em financiamento”, salientou o gerente.

Visita técnica – Técnicos da unidade local em Benjamin Constant também estiveram nas comunidades Prosperidade I, Nova Aliança e Bom Pastor para a emissão de Cartões do Produtor Primário e Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) e inscrição no Cadastro Ambiental Rural. Conforme Denis, os técnicos também dão orientações relativas aos cultivos de melancia e cupuaçu, e à criação de aves.