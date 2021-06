Idam instala o primeiro cultivo de açaí irrigado em Codajás

Para apresentar novas tecnologias, o Governo do Amazonas, por meio do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), implantou uma unidade demonstrativa de açaí irrigado, em Codajás (a 240 quilômetros de Manaus), como parte de um curso de boas práticas de manejo no cultivo do açaí, realizado entre os dias 26 a 28 de maio.

O período de estiagem traz dificuldades aos cultivos de açaí em Codajás, referentes a indisponibilidade de água no solo. A iniciativa busca contornar essa problemática por meio do cultivo de açaí irrigado utilizando o sistema de microaspersores, uma alternativa já experimentada com sucesso em outros municípios.

“É importante e indispensável o investimento na inovação tecnológica no cultivo de açaí, a implantação do sistema de irrigação abre portas para redução da sazonalidade das colheitas e garantia do aumento da produção”, disse a gerente da unidade local do Idam no município, Valderline de Souza.

O curso contou com a participação de 20 agricultores familiares, assistidos pelo Idam por meio do projeto prioritário da cadeia produtiva do açaí no município. Durante a programação, foram realizadas aulas práticas, demonstração de métodos de cultivo e plantio de 100 mudas de açaí da espécie Euterpe precatoria (açaí solteiro) e 100 mudas da variedade BRS-Paidegua.

Esta é a primeira área de açaí irrigado no município, mas que o projeto inclui a implantação de outro cultivo, desta vez de açaí em estágio de produção.