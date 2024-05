Idam promove regularização e capacitação para produtores rurais em Manicoré

Nesta semana, o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável (Idam) levou uma série de serviços de regularização e capacitação a 100 produtores rurais das comunidades da Reserva Extrativista do Lago do Capanã Grande, na zona rural de Manicoré, localizada a 332 quilômetros de Manaus.





As atividades foram conduzidas pela Unidade Local (UnLoc) Idam/Manicoré, com apoio do ICMBio e da Procuradoria da Mulher da Câmara Municipal. Entre os serviços disponibilizados estavam a emissão e renovação de 44 Cartões do Produtor Primário (CPP), além de visitas técnicas às propriedades rurais e a prestação de informações sobre os serviços do Idam aos trabalhadores rurais. As comunidades beneficiadas pela ação foram Ponta do Campo e Cacaia.

Um destaque importante foi o apoio do Idam na fundação da Associação das Mulheres Guerreiras Agroextrativistas da Comunidade Ponta do Campo. Mariza Lisley, gerente da UnLoc, enfatizou que a associação, composta por 36 mulheres, é a primeira do tipo formada exclusivamente por mulheres no município, marcando um avanço significativo para o setor primário local. A Gerência de Apoio à Organização de Produtores (Georp) prestou assistência na organização da entidade, que permitirá às trabalhadoras acesso a políticas públicas, crédito rural e diversos benefícios.

“Com a fundação da Associação das Mulheres Guerreiras Agroextrativistas da Comunidade Ponta do Campo, estamos abrindo novas oportunidades para essas mulheres. A elaboração do estatuto já está em andamento e deverá ser finalizada ainda esta semana,” afirmou Mariza Lisley. A associação permitirá às suas membros desenvolverem atividades na cultura da mandioca e no extrativismo de castanha do Brasil e açaí.

Além disso, o técnico em recursos pesqueiros Arlindo Sandres atendeu 10 moradores da comunidade Cacaia com palestras e visitas técnicas, abrangendo ao todo 100 agricultores rurais e extrativistas que foram beneficiados pelas ações do Idam.

Estas iniciativas visam fortalecer a agricultura e o extrativismo na região, promovendo desenvolvimento sustentável e empoderamento das comunidades locais.