Idam realiza ações para apoiar o desenvolvimento rural no Médio Solimões

O Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam) está realizando, desde ontem (19/07) até amanhã (21/07), a Oficina de Planejamento Estratégico para fomentar a estruturação e fortalecer os arranjos produtivos com potencial na mesorregião do Médio Solimões. O evento é sediado em Uarini e envolve a equipe técnica do Idam dos municípios de Tefé, Alvarães, Maraã, Fonte Boa e Jutaí.

A equipe de técnicos e especialistas do Idam Central nas áreas florestal, vegetal, de pesca e aquicultura, discutem ações direcionadas aos arranjos produtivos como o pirarucu de manejo, cultivo de mandioca para produção de farinha, açaí, avicultura (criação de aves), horticultura e fruticultura.

De acordo com o diretor-presidente do Idam, Valdenor Cardoso, essas iniciativas seguem determinação do governador Wilson Lima, que tem dado total apoio ao setor primário e ao serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater), presente em todo o interior do estado.

“As zonas rurais do Amazonas estão sendo fortalecidas com medidas que visam a organização da produção rural e dinamização da economia local. Nessa perspectiva, o Idam está se preparando para apoiar as ações do governo, desde a organização social e produtiva das famílias rurais, fomento da produção com sementes, mudas e insumos, mecanização agrícola, apoio à comercialização, entre outras ações necessárias para viabilizar a produção rural e apoiar a promoção humana”, enfatizou Valdenor.

Entre as ações que serão intensificadas, nesses municípios, estão o acesso ao crédito rural, capacitação do corpo técnico e de produtores rurais, recuperação de logística de transporte, organização social e produtiva das famílias rurais, com a emissão do Cartão do Produtor Primário (CPP), Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) e Cadastro Ambiental Rural (CAR), que são documentos essenciais para acesso às políticas públicas destinadas ao setor primário.

Apesar das restrições impostas pela pandemia de Covid-19, o Idam tem atuado com todos os cuidados, levando desenvolvimento e apoiando o produtor rural a melhorar sua estrutura de produção. A região do Baixo Amazonas será a próxima localidade a receber a oficina.