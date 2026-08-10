Idoso é preso após cometer abuso sexual contra cadela às margens da BR-174, em Manaus

MANAUS | Um homem de 62 anos foi preso preventivamente em Manaus, suspeito de praticar abuso sexual contra uma cadela em uma horta comunitária localizada às margens da BR-174.

A prisão foi realizada por equipes da Delegacia Especializada em Meio Ambiente e Urbanismo (Dema), com apoio da Secretaria de Estado de Proteção Animal (Sepet), após a Polícia Civil tomar conhecimento de imagens que circulavam nas redes sociais e que registravam o suspeito cometendo violência contra o animal.





A divulgação do vídeo levou as autoridades a iniciarem uma investigação para identificar o homem e reunir elementos que pudessem comprovar a denúncia.

Durante as diligências, os investigadores conseguiram identificar o suspeito e solicitaram à Justiça a prisão preventiva, que foi cumprida na quinta-feira.

O caso segue sob investigação. A cadela deverá receber atendimento e acompanhamento veterinário conforme os procedimentos adotados pelos órgãos de proteção animal.

Por Correio da Amazônia