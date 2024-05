Idoso é preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, em Iranduba

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) prendeu, nesta terça-feira (28/05), em flagrante um homem, 60 anos, por porte ilegal de arma de fogo, em uma comunidade do município de Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus). Aos policiais, o idoso confirmou o envolvimento em um crime de homicídio praticado naquele município.





A ação foi realizada por policiais das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) e da 8ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), durante patrulhamento no Distrito de Cacau Pirêra, no âmbito da operação Fronteira Mais Segura/Protetor das Fronteiras, coordenadas no Estado pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM).

Os militares receberam uma denúncia que o suspeito havia escondido um bote de alumínio e um motor de 15hp, na região de mata alagada, na comunidade Janauari. As equipes se deslocaram ao local indicado e encontraram o suspeito em um flutuante, com armamento dentro de uma canoa.

Os policiais apreenderam duas espingardas de calibre 20 e seis munições intactas. Questionado se ele seria o autor do assassinato, o homem confessou o crime e indiciou aos militares onde estavam os materiais vítima. Foram encontrados um bote de alumínio, um motor 15hp e um tanque de combustível.

As apreensões causaram danos estimados em R$ 8 mil. O homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado com os materiais apreendidos para o 31° Distrito Integrado de Polícia (DIP).