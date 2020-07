Idoso pede comida na rua e recebe ração de cachorro no México

Um idoso que vivia nas ruas da cidade de Campeche, no sul do México, gerou uma onda de solidariedade após ser alvo de uma brincadeira de muito mau gosto. José Adán Barrera Méndez estava com fome e pediu comida em algumas casas até que em uma delas lhe deram uma quentinha de isopor. Sem olhar do que se tratava, seguiu pedindo nos arredores um pedaço de pão para reforçar a refeição.

Quando finalmente abriu o pacote, percebeu que lhe haviam dado ração de cachorro com um pouco de arroz misturado.

O jovem Fabián González Alcocer passou perto do senhor neste momento e notou que ele chorava, segundo relatou em rede social. Então resolveu ajudar José.

Levou-o para casa, deixou que tomasse banho e lhe deu novas roupas. Também se organizou com alguns conhecidos para construir uma pequena casa de madeira com chão de cimento para que o idoso tivesse um lugar para se abrigar.

O caso chamou a atenção nas redes sociais, e caixas com comida, artigos de higiene e material de limpeza, roupas, além de uma televisão, começaram a chegar.

“Ele disse que está muito agradecido a todos que ajudaram nesta causa. Precisam ver como está feliz, de todo coração”, publicou Fabián em seu Facebook após receber as doações.

