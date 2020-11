IFAM publica editais de processo seletivo de cursos técnicos e especialização

São ofertadas 3.755 vagas em cursos técnicos, e 640 para cursos de especialização. Inscrições são gratuitas e encerram em dezembro.

O Instituto Federal do Amazonas (IFAM) publicou nesta semana os editais do processo seletivo 2021-1. São ofertadas 3.755 vagas para 25 cursos técnicos nas formas integrada e subsequente, além da modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA) e 640 vagas para cursos de especialização na modalidade a distância.

CURSOS TÉCNICOS

As vagas são destinadas aos 16 campi da instituição (capital e interior). As inscrições iniciam na próxima segunda-feira (30/11) e encerram no dia 20 de dezembro deste ano. Informática, Química, Edificações, Mecânica, Eletrotécnica, Mecatrônica, Agroecologia, Agropecuária, Administração, Paisagismo, Manutenção e Suporte em Informática, Recursos Pesqueiros, Secretariado, Meio Ambiente, Secretaria Escolar, Florestas, Vendas, Mecânica e Logística são alguns dos cursos gratuitos e ofertados nos editais.

Os interessados em concorrer a uma das vagas devem ficar atentos às regras de cada edital. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas on-line.

Forma integrada – Cursos Técnicos de Nível Médio para quem já finalizou o Ensino Fundamental e tem idade menor que 18 anos.

Forma subsequente – Cursos Técnicos de Nível Médio para quem já finalizou o Ensino Médio, independente da idade.

Modalidade EJA – Cursos Técnicos de Nível Médio para quem já finalizou o Ensino Fundamental tem 18 anos de idade ou mais.

Mais informações: [email protected]

CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU

As vagas são destinadas aos cursos de Gestão Pública (PNAP), Gestão em Saúde (PNAP) e Docência para a Educação Profissional e Tecnológica (DocentEPT), ofertados pelos campi Manaus Centro, Manacapuru, Itacoatiara, Presidente Figueiredo, Parintins e Tabatinga, em polos credenciados, com ingresso no primeiro semestre de 2021.

São reservadas 50% das vagas ofertadas para servidor investido na carreira pública, que comprove o vínculo. Os cursos serão oferecidos gratuitamente nos polos de apoio presencial, com duração de 18 meses.

O candidato deve se inscrever até o dia 11 de dezembro, no site da EaD do IFAM: http://www2.ifam.edu.br/estudenoifam/ead-2021

Mais informações: [email protected]