III Festa da Castanha: Fepiam leva Artesanato Indígena em Autazes

Neste sábado (09/03), a Fundação Estadual dos Povos Indígenas do Amazonas (Fepiam) estará presente na III Tradicional Festa da Castanha, que acontecerá em Autazes, na Aldeia Igarapé-Açu, a partir das 17h. O evento, que já se tornou uma tradição no município, contará com a participação dos artesãos indígenas, promovendo a riqueza e a diversidade do artesanato tradicional.





“Estamos muito felizes em participar da Festa da Castanha em Autazes. É mais uma oportunidade para os povos indígenas mostrarem seu talento e sua cultura através do artesanato”, destaca o diretor-presidente da Fepiam, Sinésio Trovão.

Além do apoio na estrutura de tendas para os artesãos indígenas, a Fepiam também contribuirá com uma variedade de produtos artesanais, incluindo adereços festivos, cordões, pulseiras, brincos, objetos de decoração, roupas, comidas típicas e produtos naturais dos povos Mura, Munduruku e outros.

“A III Festa da Castanha é um evento onde os visitantes terão a oportunidade de conhecer e apreciar a cultura e a tradição dos povos indígenas do Amazonas. Estamos ansiosos para compartilhar nossa arte e nossos costumes com todos que comparecerem ao evento”, destaca o diretor-técnico da Fepiam, Joabe Leonam.

O evento contará ainda com uma série de atrações, incluindo comidas típicas derivadas da castanha, arremessos de ouriços, apresentação do maior e menor ouriço, rifa e bingo de 120 latas de castanha, além da apresentação da rainha e da cunhã-poranga da aldeia e outras atrações culturais.