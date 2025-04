IML busca familiares de idoso que faleceu em Manaus

O Instituto Médico Legal (IML) pede que os familiares de Ananias Galvão de Queiroz, de 74 anos, compareçam à sede da instituição para o reconhecimento e liberação do corpo. O idoso, é natural de Manaus e deu entrada no IML, na terça-feira (29/04), vindo do Hospital e Pronto Socorro 28 de agosto, após falecer por causas naturais.





A identificação foi conduzida por peritos do IML com o auxílio dos especialistas do Instituto de Identificação Aderson Conceição de Melo (IIACM). Os peritos realizaram o procedimento de necropapiloscopia, que utiliza impressões digitais para confrontar as informações com registros civis.

A liberação do corpo só pode ser realizada com a autorização de familiares. O familiar deve procurar o setor de Serviço Social da instituição, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h.

O IML reforça que os corpos ficam na instituição pelo período de um mês. Após esse prazo, eles são sepultados como pessoas não identificadas na capital.

O Instituto Médico Legal fica localizado na avenida Noel Nutels, nº 300, bairro Cidade Nova 2, zona norte de Manaus.