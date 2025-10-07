IML busca por familiares de Aguino de Oliveira Alcantara, que faleceu em Manaus

O Instituto Médico Legal (IML) solicita que os familiares de Aguino de Oliveira Alcantara, de 44 anos, compareçam à sede desta unidade para o reconhecimento e liberação do corpo.





Conforme o prontuário, Aguino deu entrada no IML na segunda-feira (06/10), vindo do HPS João Lúcio . Sua identificação foi realizada por meio do exame de confronto papiloscópico, que compara as digitais com registros civis. A identificação foi conduzida por peritos do IML em conjunto com especialistas do Instituto de Identificação do Amazonas Aderson Conceição de Melo (IIACM).

O IML reforça que os corpos aguardam reconhecimento por familiares por até 30 dias. Após esse prazo, são sepultados como não identificados na capital.

A liberação do corpo só pode ser feita por familiares, que devem procurar o Serviço Social da instituição, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (92) 3216-6040.

O Instituto Médico Legal está localizado na Avenida Noel Nutels, nº 300, bairro Cidade Nova 2, zona norte de Manaus.