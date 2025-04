IMMU alerta sobre autuação por infração de trânsito falsa

O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) esclarece que é inverídica a suposta autuação por infração de trânsito divulgada neste último domingo, 6/4, na região do bairro Ponta Negra. O IMMU reitera que a lavratura de autos de infração é competência exclusiva de agentes de trânsito regularmente habilitados, sendo as notificações expedidas apenas por meios oficiais, em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).





A autenticidade de qualquer notificação de trânsito pode ser verificada por meio do site do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), do portal institucional ou por aplicativos oficiais de serviços de mobilidade.

O IMMU informa ainda que está adotando todas as providências legais e administrativas cabíveis para apurar a origem da infração falsa e responsabilizar os envolvidos, nos termos da legislação vigente.