IMMU informa que mototáxis irregulares podem ser apreendidos

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), comunica que todo serviço de mototáxi oferecido em Manaus deve estar regulamentado perante o órgão, e que os mototáxis irregulares estão sujeitos a apreensão e pagamento de multa, de acordo com as penalidades previstas na legislação municipal.

Portanto, não procede a informação veiculada em redes sociais de que mototáxis que oferecem serviços em aplicativos ou eventuais listas de aplicativos não tenham a obrigação de estar regularizados no órgão responsável pela gestão municipal de trânsito.

O IMMU segue atuando para coibir o serviço irregular, não apenas de mototáxis, mas também de qualquer outro modal de transporte que não cumpra as regras estabelecidas pelo Executivo municipal.