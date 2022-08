IMMU promove ação educativa no ‘Dia Mundial do Pedestre’

Para marcar o Dia Mundial do Pedestre, celebrado nesta segunda-feira, 8/8, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), realizou uma ação educativa na avenida Djalma Batista, bairro Chapada, zona Centro-Sul da cidade, para conscientizar e orientar sobre a segurança do pedestre no trânsito.

O diretor de Engenharia do IMMU, Uarodi Guedes, destacou a importância da ação. “Todos os entes que utilizam a via pública devem obedecer a legislação de trânsito. Então, o pedestre, ao atravessar, deve sinalizar para que os motoristas parem na faixa e o motorista, ao se aproximar de uma faixa de pedestre, deve reduzir a velocidade.

Quando o pedestre pede passagem, ele tem prioridade. Por isto, a prefeitura, por meio do projeto ‘Atravesse na Faixa’, comemora o Dia Mundial do Pedestre com esta ação.

Ressaltamos, ainda, que estas ações acontecem cotidianamente, seguindo o cronograma da ‘Educação para o Trânsito’, sempre destacando o respeito ao pedestre, que é a peça mais vulnerável do trânsito”, frisou o diretor.

Para a chefe da Divisão de Educação para o Trânsito do IMMU, Hanara Carvalho de Souza, a abordagem deve tornar os pedestres e condutores mais responsáveis no trânsito.

“Os pedestres, para fazer a travessia com segurança devem fazer o ‘sinal da vida’, estendendo o braço para indicar que quer fazer a travessia. Nesta ação, também abordamos os condutores para que estes respeitem a lei de trânsito e faixa de pedestre, afinal, somos todos pedestres”, reforçou Hanara.

Dia Mundial do Pedestre

Segundo as Normas de Circulação e Conduta do Código de Trânsito Brasileiro, o pedestre tem prioridade no trânsito frente aos veículos e demais usuários. “Respeitadas as normas de circulação e condutas estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade do pedestre”, afirma o código.

O dia 8 de agosto foi escolhido para homenagear o pedestre pelo fato de ser a data da famosa fotografia dos Beatles atravessando a rua Abbey Road, em Londres, em 1969.