IMMU realiza ação lúdica de educação para o trânsito com grupo infantil adventista

Neste domingo, 19/10, a Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), realizou uma atividade especial de educação para o trânsito com o “Ministério Grupo de Aventureiros”, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, no conjunto Adrianópolis, zona Centro-Sul da capital.





A ação teve como objetivo despertar, desde a infância, a consciência sobre segurança viária, respeito às leis de trânsito e comportamento seguro nas vias. Voltada para crianças de 6 a 9 anos, a programação foi conduzida pela equipe de Educação para o Trânsito do IMMU e combinou aprendizado e diversão.

O encontro começou com uma conversa interativa, na qual os pequenos aventureiros aprenderam sobre o uso da faixa de pedestre, a importância das placas de sinalização e a responsabilidade de cada um no trânsito. Logo após, participaram de jogos e dinâmicas educativas, como o “Jogo da Memória do Trânsito” e o “Tapete Pedagógico”, que simularam situações cotidianas de forma lúdica e envolvente.

Para a educadora de trânsito do IMMU, Rineida Liege, atividades como essa são fundamentais para a formação cidadã.

“As crianças têm um papel multiplicador dentro de casa. Quando entendem as regras e o valor da segurança, elas levam essa mensagem aos pais e contribuem para um trânsito mais consciente”, destacou.

A conselheira do Clube de Aventureiros, Nelma Sampaio, elogiou a iniciativa e ressaltou sua importância.

“Essas ações são essenciais para o futuro. Estamos formando não apenas futuros motoristas, mas cidadãos comprometidos com a vida e com o respeito às normas”, afirmou.

Com iniciativas como essa, o IMMU reforça seu compromisso em investir em educação e cultura de paz no trânsito, apostando na formação das novas gerações como caminho para uma mobilidade urbana mais humana e segura.