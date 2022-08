Duas casas pegaram fogo na manhã deste sábado (27), na Rua D, no bairro Vila Marinho, na zona Oeste de Manaus.

O incêndio se alastrou rapidamente. Segundo as equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) que atenderam a ocorrência, o fogo iniciou em uma das casas e atingiu outras ao redor.

Uma residência ficou com vários cômodos destruídos e parte do telhado foi queimado.

Até o momento não se sabe de onde o fogo começou. Não há informações de feridos.

