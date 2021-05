MANAUS – Um incêndio atingiu um prédio no Centro de Manaus na manhã deste sábado (8). Pessoas que estavam no prédio tiveram de buscar refúgio na cobertura, enquanto esperavam o resgate do Corpo de Bombeiros. Não há registro de feridos.

O edifício fica localizado na Avenida Joaquim Nabuco. Segundo os bombeiros, a causa do incêndio ainda não foi determinada. Moradores do local falam que as chamas tiveram início após um curto-circuito.

