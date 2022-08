Incêndio em lixeira a céu aberto ameaça atingir casas na zona Leste

Um incêndio que começou nesta terça-feira (23), continua a se propagar nesta quarta-feira (24), em uma área de vegetação na rua preciosa, no bairro Jorge Teixeira, na zona Leste de Manaus.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, no início da noite de ontem o fogo foi controlado, no entanto, novos focos surgiram durante a madrugada de hoje.

Informações preliminares apontam que as chamas começaram depois que populares atearam fogo em uma lixeira a céu aberto.

Há casas nas proximidades da área atingida pelo fogo, mas nenhum imóvel foi danificado até o momento.

