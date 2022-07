Incêndio florestal atinge área próxima a Machu Picchu, no Peru

Bombeiros peruanos controlaram em grande parte, nesta sexta-feira (1°), o incêndio florestal perto das ruínas incas de Machu Picchu, mas permanecem alertas para um possível ressurgimento das chamas devido aos fortes ventos perto da cidade antiga dos incas no alto das montanhas andinas.

O fogo, que consumiu uma área de cerca de 3 milhões de m², foi iniciado na terça-feira por agricultores que queimavam mato e detritos para se preparar para novas plantações.

O Ministério da Cultura informou na noite de quinta-feira que o fogo foi extinto em 90% e que o incidente não afetou a atividade turística na região.

O difícil acesso à zona montanhosa atrapalhou os esforços dos bombeiros.

O gabinete de gestão de riscos do Instituto de Defesa Civil disse em comunicado que cerca de 70 pessoas, entre bombeiros, policiais e especialistas, trabalharam para conter o incêndio e que uma equipe permaneceu na área na sexta-feira em alerta.

Machu Picchu, um complexo de estruturas de pedra no topo de uma montanha, foi construído há mais de 500 anos pelos incas, cujo império controlava grandes áreas da América do Sul, desde o que hoje é o sul do Equador até o centro do Chile.

As ruínas de tirar o fôlego, que fizeram da região de Cusco o principal destino turístico do Peru, são consideradas uma das novas sete maravilhas do mundo.

