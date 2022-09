Indiano supera Jeff Bezos e se torna a segunda pessoa mais rica do mundo

Jeff Bezos acaba de perder o status de segunda pessoa mais rica do mundo, caindo para o terceiro lugar, à medida que o magnata indiano Gautam Adani sobe rapidamente na classificação do Índice de Bilionários da Bloomberg.

Elon Musk, ainda é a pessoa mais rica do mundo, com US$ 260 bilhões em seu nome, pode precisar tomar cuidado.

Adani levou menos de dez meses para alcançar o segundo lugar depois de começar o ano em 14º. É a primeira vez que uma pessoa da Ásia tem uma classificação tão alta na lista da Bloomberg, que é dominada por empreendedores brancos de tecnologia.

A fortuna de US$ 146,9 bilhões de Adani, em grande parte vinculada às participações de seu amplo conglomerado Adani Group, ainda está bem atrás dos US$ 260 bilhões de Musk.

O grupo opera uma série de negócios, incluindo portos e carvão, que prosperaram nos últimos anos. As ações de algumas empresas Adani subiram mais de 1.000% desde junho de 2020 – refletindo o otimismo dos investidores sobre a força do conglomerado em áreas como infraestrutura e energia renovável que o primeiro-ministro Narendra Modi priorizou para o desenvolvimento. As ações de seu carro-chefe Adani Enterprises subiram mais de 115% em 2022.

Em fevereiro, Adani ultrapassou o magnata indiano Mukesh Ambani e se tornau a pessoa mais rica da Ásia.

O patrimônio líquido de Bezos caiu para US$ 145,8 bilhões, segundo a Bloomberg, uma vez que as ações de tecnologia foram duramente atingidas em meio a uma venda mais ampla de ações na sexta-feira (16). As ações da Amazon caíram 3% no início do pregão, e as ações caíram mais de 25% este ano.

O fundador da Amazon já estava em primeiro lugar na lista, mas sua riqueza foi afetada pelo divórcio em 2019.

Grande parte de sua riqueza está vinculada às ações da Amazon. De acordo com a Bloomberg, a venda de tecnologia reduziu US$ 45 bilhões do patrimônio líquido de Bezos desde janeiro.

Fonte: CNN Brasil