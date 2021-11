Indígenas são mortos a tiros no garimpo ‘Faixa Preta’, na Terra Yanomami

Dois indígenas Moxihatëtëma foram mortos após se aproximarem de um garimpo chamado “Faixa Preta”, com o intuito de expulsar os invasores do seu território.

A Hutukara Associação Yanomami (HAY) denunciou, nesta terça-feira (2/11), a morte de dois indígenas da comunidade isolada Moxihatëtëma, na Terra Yanomami, durante conflito com garimpeiros na região do Alto Rio Apiaú, em Mucajaí, região sul de Roraima.

O caso teria ocorrido há cerca de dois meses e meio, mas a informação foi repassada à Hutukara na segunda-feira (1º/11) por lideranças da Comunidade Apiaú.

Um documento enviado às autoridades pedindo providências relata que os indígenas Moxihatëtëma foram mortos após se aproximarem de um garimpo chamado “Faixa Preta”, com o intuito de expulsar os invasores do seu território.

“Os isolados acertaram três garimpeiros com flechas, e os garimpeiros mataram dois Moxihatëtëma com armas de fogo”, diz o ofício. “Uma das flechas atiradas pelos guerreiros Moxihatëtëma foi recolhida por um jovem indígena da região do Alto Mucajaí que frequentava o garimpo na ocasião, e testemunhou o episódio. O objeto hoje se encontra em uma comunidade da região do Apiaú”, acrescenta.

