Indígenas Yanomamis não aceitam visita de Bolsonaro ao seu território

Jair Bolsonaro (sem partido) pretende visitar na próxima quinta-feira (27) a comunidade Maturacá, no município de São Gabriel da Cachoeira (AM). Lideranças locais, no entanto, publicaram uma carta de repúdio à presença de Bolsonaro. A informação foi publicada pelo jornal Folha de S.Paulo.

“Reiteramos nossa posição legítima de repudiar a visita do senhor Jair Messias Bolsonaro, no nosso território yanomami”, diz o documento, assinado pelo presidente da Ayrca (Associação Yanomami do Rio Cauaburis e Afluentes), José Mario Góes, pela presidente da Kumirayoma (associação de mulheres), Erica Figueiredo, e por outras quatro lideranças locais.

De acordo os indígenas, a visita é para “tratar e tentar acordar conosco a legalização de mineração no território yanomami, portanto, essa não é a nossa ansiedade yanomami”.

“Ao contrário disso, exigimos que o governo deve implementar ações de fiscalização de forma contínua nos entornos e limites dos territórios indígenas já demarcados”, diz a carta. “Governo deve retirar invasores dos nossos territórios em caráter urgente como tentativa de garantir a nossa saúde e a da mãe terra”.

No documento, os yanomamis também exigem mais recursos para o Distrito Sanitário Especial Indígena (Dsei), que registra falta de medicamentos, de estrutura e de pessoal em meio ao aumento dos casos de malária falciparum e de crianças com quadro com desnutrição.

