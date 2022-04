Indústria amazonense atinge marca histórica de consumo de gás natural

Empresas do Polo Industrial de Manaus (PIM) ampliaram o consumo de gás natural (GN), alcançando média de 181,2 mil metros cúbicos por dia (m³/d) em março. Com este desempenho, o segmento industrial estabelece novo recorde mensal de volume de GN demandado. Os dados são da Companhia de Gás do Amazonas (Cigás), responsável pela distribuição e comercialização de gás natural no estado.

Atualmente, a Cigás atende 60 empresas do PIM de diversos segmentos: eletroeletrônico, duas rodas, papel e papelão, químico, bebidas, mecânico e metalúrgico. A alta na demanda por gás natural pelas empresas do parque fabril de Manaus ocorre em virtude de diferentes fatores, entre os quais o menor preço do gás natural em comparação com outras alternativas energéticas, o que impacta no próprio nível de competitividade das indústrias.

A economia gerada pelo gás natural no segmento industrial é comprovada por levantamento de dados feito, neste mês de abril, pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Nele, é constatado que indústrias que utilizam o GN no Amazonas podem obter uma economia de até 60% em relação a outros combustíveis.

Outra vantagem é a diversidade de aplicação do gás natural no segmento. Em indústrias, o combustível pode ser utilizado na geração de energia elétrica e de vapor, aquecimento de fornos e secadores, climatização, cocção de alimentos, abastecimento de frotas de veículos e empilhadeiras.

Uma das mais recentes empresas do PIM a optar pelo gás natural, a Sovel da Amazônia, especializada na produção de caixa de papelão customizada, começou a utilizar o combustível em janeiro deste ano no funcionamento da caldeira geradora de vapor. De acordo com o coordenador de Manutenção da empresa, Leandro Pereira, com a entrada do gás natural houve uma melhoria considerável no desempenho dos processos fabris.

Ele destaca, além da economicidade, o alto índice de eficiência do combustível, somado à necessidade de baixa manutenção em razão do insumo não emitir partículas, o que proporciona ainda um ambiente mais limpo. “Estamos muito contentes com a utilização do gás natural, que só veio para agregar valores à companhia (Sovel)”, afirmou Leandro Pereira, ressaltando ainda a preocupação da empresa com o meio ambiente.

Segundo o diretor-presidente da Cigás, René Levy Aguiar, o PIM é um grande motor da economia do Amazonas e a Cigás se orgulha por contribuir para o desenvolvimento econômico do estado, com respeito ao meio ambiente, uma vez que o gás natural possui baixo nível de poluição.

Segmento Veicular – Assim como ocorreu com o industrial, o segmento veicular teve a demanda aquecida, em março, voltando a atingir o melhor desempenho mensal. No período, foram comercializados 25,6 mil metros cúbicos de GN por dia. A alta demanda é motivada pelo preço mais competitivo do gás natural veicular (GNV) frente aos combustíveis líquidos, que vêm sofrendo com as escaladas nos preços.

Outro fator que vem colaborando para o melhor desempenho deste segmento é a campanha “Faça a Conta. Use GNV!”, uma iniciativa do Governo do Estado, por meio da Cigás, que está incentivando a conversão de veículos para uso de gás natural veicular. Esta edição da campanha é voltada especificamente a taxistas, motoristas de aplicativo e frotistas.

Até agora, a campanha já concedeu 50 bônus no valor de R$ 4 mil (cada um), totalizando R$ 200 mil em investimento, para aqueles que se inscreveram e atenderam a todos os requisitos previstos no regulamento. Para informações sobre a campanha, basta acessar a página eletrônica www.usegnv.cigas-am.gov.br. Ainda restam 200 bônus a serem concedidos.

Outros segmentos – A demanda de gás natural para a produção de energia registrou média de 3,9 milhões de m³/d (média) em março. Deve-se destacar que o gás natural distribuído pela Cigás é responsável por cerca de 60% da energia elétrica consumida em Manaus. Já os segmentos comercial e residencial alcançaram média de 4,6 mil m³/d e 1,4 mil m³/d, respectivamente, no mesmo período.

Investimentos em 2022 – A Cigás investirá mais de R$ 34 milhões na expansão da Rede de Distribuição de Gás Natural (RDGN) no estado, em 2022. Com os investimentos, a Companhia planeja a construção de 38,6 quilômetros de malha de gasodutos em Manaus.

Para a ampliação da malha de gasodutos, a Cigás realiza estudos de viabilidade econômica e de prospecção de potenciais consumidores. A rede de distribuição de gás natural conta hoje com 182 quilômetros de extensão. Atualmente, a Companhia possui 9,6 mil unidades consumidoras dos segmentos termelétrico, industrial, veicular, comercial, residencial e autogeração/liquefação.