Indústria naval do Amazonas gera milhares de empregos, destacou Eduardo Braga durante visita do ministro Silvio Costa Filho

Investimento no polo naval gera milhares empregos no Amazonas, destaca Eduardo Braga





Ao lado do ministro dos Portos e Aeroportos, senador participou da entrega das primeiras embarcações construídas para o Projeto LHG Mining

O alto investimento feito pelo Governo Federal no polo de construção naval do Amazonas tem gerado milhares de empregos e impulsionado a economia. É o que destacou o senador Eduardo Braga (MDB-AM) durante uma visita nesta segunda-feira (29/9) do ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho.

Sob um investimento de R$ 4,3 bilhões do Fundo da Marinha Mercante (FMM) e do BNDES, o projeto LHG Mining viabiliza a construção de 415 embarcações, sendo 400 balsas e 15 empurradores fluviais, em diversos estaleiros do Amazonas. O objetivo é utilizá-las futuramente no transporte hidroviário de minérios pelo país.

Hoje, as primeiras balsas das 218 encomendadas para o Estaleiro Juruá, na cidade de Iranduba, foram entregues, sob o custo total de R$ 909,28 milhões. Já o Estaleiro ERAM, em Manaus, vai produzir 64 balsas (R$ 452,62 milhões). Outros quartos estaleiros também participam.

“Só aqui no Estaleiro Juruá são 2 mil empregos diretos. Entre diretos e indiretos, nós estamos falando de, aproximadamente, 6 mil empregos. Graças aos investimentos do Fundo da Marinha Mercante, do BNDES e os benefícios fiscais que nós garantimos na Reforma Tributária. É assim que a gente gera emprego, renda e investimento para o desenvolvimento”, destacou Eduardo Braga.

Um novo financiamento naval também foi anunciado para o Amazonas: um projeto de R$ 384,29 milhões para construir 60 balsas graneleiras e dois empurradores fluviais pela Hermasa Navegação da Amazônia LTDA, também através do BNDES e do Fundo da Marinha Mercante.

“Eu estou muito feliz de poder estar participando desse momento histórico. É o maior volume de investimentos no setor (naval) que nós estamos vendo no estado do Amazonas e na região Norte do Brasil”, declarou o ministro Silvio Costa Filho.

A agenda da comitiva do Ministério dos Portos e Aeroportos também incluiu inauguração de um CRAS em Manaus, do novo porto de Envira e anúncio das obras de modernização do porto de Eirunepé, duas cidades na calha do Rio Juruá.

Assessoria do Senador