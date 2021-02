Industriário é assassinado junto com amigo na Compensa

MANAUS – Ocupantes de um carro branco de marca nem placa não identificadas até o momento, atiraram contra pessoas na rua São João, bairro Compensa 2, zona Oeste de Manaus. O fato aconteceu por volta das 18hs00, de quinta-feira, (4), no momento em que as vítimas estava na frente de um bar e acabaram sendo alvejados.

Uma das vítimas é o industriário Álvaro França de 28 anos, que teria acabado de chegar do trabalho e conversava com amigos no local. O mesmo foi atingido com três tiros onde ainda chegou a ser socorrido para o Serviço de Pronto Atendimento, Joventina Dias mas morreu minutos depois.

Uma segunda vítima seria Leonardo Nascimento Lima, 25 anos, que era o alvo dos assassinos. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal, (IML), onde foram posteriormente liberados aos familiares. A polícia investiga o caso.

Por Correio da Amazônia