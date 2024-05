Inep divulga resultados dos pedidos de isenção da taxa do Enem 2024

Os candidatos que pediram isenção da taxa de inscrição do Enem deste ano podem verificar o status do pedido na Página do Participante, com prazo de recurso até esta sexta-feira (17). As inscrições para o Enem 2024 começam em 27 de maio.





O Inep também liberou os resultados das justificativas de ausência para quem era isento em 2023 e não fez o exame.

A taxa de inscrição será de R$ 85. O Enem é crucial para acesso à educação superior no Brasil, via Sisu e Prouni, e é usado em seleções e programas de auxílio estudantil, como o Fies.

Quem tem direito a fazer o Enem de graça?

Quem está matriculado na 3ª série do ensino médio (neste ano de 2024), em escola pública;

Quem fez todo o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola privada;

Pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica por serem de família de baixa renda — com registro no CadÚnico (Cadastro Único para programas sociais do governo federal).

