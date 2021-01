Infestação de moscas causa perturbação de moradores no interior de SP

Moradores do bairro São Pedro, em Tietê (SP), estão reclamando de uma infestação de mosquitos em casas e sítios que ficam na Estrada Municipal do Garcia, zona rural.

À TV TEM, os moradores relataram que a invasão dos insetos ocorre 24 horas por dia e que o setor de zoonoses da cidade foi informado.

De acordo com os moradores, a zoonoses alegou que as moscas teriam surgido de larvas em uma granja próxima ao bairro. Ainda segundo eles, o setor especializado enviou equipes até a empresa para conversar com o proprietário, que disse que iria dedetizar o local.

Uma moradora contou que estão convivendo há cerca de quatro meses com os insetos dentro de casa. Segundo ela, após a visita das equipes do setor de zoonoses à granja e a promessa do proprietário de que o local seria dedetizado, o problema continua sem resolução.

Em imagens enviadas é possível ver que as moscas tomam conta do ambiente residencial, incluindo móveis, torneiras, geladeiras, teto e chão.

Em nota, a prefeitura de Boituva esclareceu que diversos fatores podem influenciar a proliferação de moscas e a infestação dos insetos.

Segundo o Executivo, os mosquitos se proliferam em fezes de animais, além disso, a região do bairro é cercada por granjas, incubatórios, empresa de compostagem e confinamentos. Portanto, se trata de uma área propensa a proliferação desse tipo de bicho.

Contudo, a infestação desse inseto ocorre apenas por algum problema de manejo nesses locais, o que, somado à época quente e chuvas de verão, acaba contribuindo para esse cenário prejudicial, disse a prefeitura.

