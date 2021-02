Infraero é contratada para adequar aeroportos no Amazonas para retomada de voos

Os aeroportos de Maués, Itacoatiara e Fonte Boa, localizados no Amazonas, passarão por estudos, projetos e obras sob a coordenação da Infraero. A empresa foi contratada, nesta quarta-feira (24/2), pela Secretaria de Aviação Civil do Ministério da Infraestrutura para fazer os estudos, projetos, obtenção de licenças, contratação e fiscalização de obras de melhorias para esses aeroportos.

A contratação da Infraero para este conjunto de ações é inédita e vai permitir que essas localidades possam ter acesso ao transporte aéreo realizado de acordo com as melhores práticas da aviação civil. Pelo contrato, a empresa adotará todas as providências necessárias de adequação das infraestruturas às normas da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea) para receber voos em condições visuais, inicialmente no período diurno.

Durante a assinatura do contrato, em Brasília (DF), o presidente da Infraero, Brigadeiro Hélio Paes de Barros, explicou que a empresa vai levar logística com a rapidez necessária para atender à população dessas cidades. “No prazo de um ano e meio, vamos fazer com que essa certificação leve a esses aeroportos, em primeiro plano, aeronaves do tipo 2B, como o Cessna Grand Caravan. Mas há expectativas de que a gente possa, conforme a demanda, ir progredindo até certificar esses aeroportos para operações com aeronaves como o ATR”, disse.

Em sua fala, Brigadeiro Paes de Barros também agradeceu ao ministério da Infraestrutura e à Secretaria Nacional de Aviação Civil pela confiança depositada na Infraero; e reiterou ao secretário de Infraestrutura do Amazonas, Carlos Henrique Lima, que a empresa está à disposição do governo estadual “a qualquer momento e a qualquer hora para trocarmos informações e avançarmos nessa empreitada em conjunto com o Governo do Amazonas”.

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, afirmou que a contratação da Infraero é uma inovação em relação ao modelo utilizado anteriormente. “Muitas vezes fazíamos esse tipo de contratação com as prefeituras. Entendemos que ganharíamos tempo e qualidade utilizando a Infraero, que já tem um quadro especializado”, disse. “Então, utilizamos recursos do Fundo Nacional de Aviação Civil (FNAC) com uma contratação direta, para que a empresa faça o projeto, a contratação e acompanhamento da obra com o objetivo de entregar o equipamento certificado”, acrescentou.

O secretário Nacional de Aviação Civil, Ronei Saggioro Glanzmann, destacou a importância da iniciativa para futuros projetos na região. “Esse é um projeto-piloto que serviu como aprendizado para que a gente possa, a partir de agora, ter um modelo a ser seguido. Havendo disponibilidade orçamentária, a gente tem como replicar isso em diversos outros aeroportos na região amazônica, e a nossa ideia é essa”.

Execução do projeto

Para projetar as melhorias em Maués, Itacoatiara e Fonte Boa, a Infraero já realizou estudos preliminares das pistas, pátio de aeronaves e demais estruturas dos aeroportos, o que permitirá fazer um planejamento específico em cada cidade. “Com essas informações já mapeadas e o trabalho no local, será possível retomar a operação comercial o funcionamento nesses aeroportos, levando em conta a demanda e vocação dessas cidades no transporte aéreo” explica o superintendente de Engenharia da Infraero, Giuliano Capucho.

Todo o trabalho será alinhado com a SAC e os delegatários ou detentores das outorgas dos aeroportos, o que vai assegurar a adequação dos trabalhos às premissas do Ministério da Infraestrutura para o transporte aéreo da região. A estimativa é de que a volta das operações ocorra em até 11 meses, conforme prevê o contrato firmado entre Infraero e SAC.

Aviação no Amazonas

No Amazonas, o transporte aéreo é essencial para que a capital e as cidades do interior sejam interligadas, seja para atender ao transporte de passageiros, cargas e também no deslocamento de pessoas em tratamento médico. O estado conta com 23 aeródromos cadastrados (https://bit.ly/3bvDGZP) na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). A Infraero administra os aeroportos internacionais de Manaus, Tefé e Tabatinga, que juntos movimentaram 1,8 milhão de passageiros e 36,9 mil aeronaves em 2020 (https://bit.ly/3dEIIGj).