Infraero prestará serviços no Aeroporto de São Gabriel da Cachoeira

A Infraero foi contratada para mais uma execução de serviços técnicos de manutenção, desta vez para a pista de pousos e decolagens do Aeroporto de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas.

O contrato, firmado entre a SJL Airport e a Infraero, prevê a execução de serviços especializados de medição de atrito e de macrotextura, essenciais para a verificação do nível de aderência dos pneus das aeronaves ao pavimento, conforme determinações da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), para garantir a segurança na movimentação de aeronaves.

Com o compromisso de garantir o desenvolvimento da aviação regional, a Infraero cada vez mais coloca toda a sua competência técnica na prestação de serviços ao alcance de estados e municípios, possibilitando o atendimento de demandas em todas as regiões do País. Esse é o caso de São Gabriel da Cachoeira, que fica a 850 quilômetros de Manaus e cujo acesso à cidade ocorre apenas por barco ou avião, o que reforça a necessidade de manutenção periódica nas pistas de pousos e decolagens do aeroporto.

A Infraero possui expertise e uma equipe multidisciplinar capacitada para a realização desse tipo de serviço. “Estamos há quase cinco décadas realizando um trabalho de excelência nos aeroportos de todo o Brasil e, por isso, podemos oferecer todo o know-how em diversas atividades no segmento aeroportuário”, destacou o superintendente de Gestão da Manutenção da Infraero, Ricardo Miranda.

A Infraero também oferece serviços como consultorias, atividades de engenharia, meio ambiente, planejamento aeroportuário, manutenção aeroportuária, tecnologia da informação, gestão e operação de aeroportos. A empresa também conta com treinamentos, tais como formação e aperfeiçoamento de bombeiros de aeródromos, gestão aeroportuária, fiscalização de pátio, entre outros.

Aviação no Amazonas

No Amazonas, o transporte aéreo é essencial para que a capital e as cidades do interior sejam interligadas, seja para atender ao transporte de passageiros, cargas ou também no deslocamento de pessoas em tratamento médico. O estado conta com 23 aeródromos cadastrados (https://bit.ly/3bvDGZP) na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). A Infraero administra os aeroportos internacionais de Manaus, Tefé e Tabatinga, que juntos movimentaram 1,8 milhão de passageiros e 36,9 mil aeronaves em 2020 (https://bit.ly/3dEIIGj).