Início de pagamento do Auxílio Manauara está previsto para fevereiro

O projeto do Executivo Municipal que cria o Auxílio Manauara foi aprovado por unanimidade na Câmara Municipal de Manaus (CMM). O benefício, que tem o valor de R$ 200 destinados a 40 mil famílias da capital amazonense, deve começar a ser pago no fim de fevereiro.

De acordo com a secretária de Ação Social, Jane Mara, o auxílio vai beneficiar pessoas em vulnerabilidade social. “Serão beneficiadas as pessoas que sobrevivem com até R$ 89. Os beneficiários serão extraídos a partir do Cadastro Único do programa Bolsa Família”, explicou.

A secretária informou, ainda, que a proposta da prefeitura é que os beneficiados do auxílio recebam os valores por meio de aplicativo. A plataforma será disponibilizada pela gestão municipal e irá cruzar dados dos beneficiários e, a partir daí, irá informar quem poderá receber.

A proposta do Auxílio Manauara tramitou em regime de urgência na Câmara.