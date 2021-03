Inquéritos contra bolsonaristas vão avançar no STF, acreditam alguns ministros

Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) consideram que há maiores chances de os inquéritos contra bolsonaristas avançarem. As apurações são um modo de proteger instituições de possíveis arroubos autoritários de seguidores de Bolsonaro.

Principalmente os inquéritos das ‘fake news’ dos atos antidemocráticos podem avançar no novo quadro político de maior polarização a partir da anulação das sentenças contra o ex-presidente Lula, informa o Painel da Folha de S.Paulo.

Nos bastidores, integrantes do STF falam que as investigações podem impedir cenas como as registradas nos EUA após a derrota de Trump, algo que os magistrados usam como exemplo a evitar o mesmo no Brasil.

Você pode apoiar a TV 247 e o site Brasil 247 de diversas formas. Veja como em brasil247.com/apoio