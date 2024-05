Inscrições abertas para Agentes Territoriais de Cultura

O Programa Nacional dos Comitês de Cultura (PNCC), em parceria com Institutos Federais de todo o país, está com inscrições abertas para os Agentes Territoriais de Cultura (ATC).





Este é um convite para pessoas que possuem conhecimento sobre as dinâmicas culturais e territoriais de suas comunidades se tornarem agentes de transformação cultural em seus territórios.

Os ATC serão selecionados por meio de editais públicos e receberão formação continuada para promover a mobilização social, comunicação e o desenvolvimento de atividades culturais em suas regiões. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 27 de maio de 2024, através do site do Mapa da Cultura.

Para se candidatar, é necessário ter pelo menos 18 anos, residir na região correspondente à vaga e possuir reconhecida atuação cultural. São oferecidas 601 vagas distribuídas nas cinco regiões do Brasil. No Amazonas, há 11 vagas disponíveis, abrangendo municípios como Manaus, Tabatinga, Parintins, entre outros.

Os selecionados receberão uma bolsa mensal de R$ 1.200,00 durante 12 meses, renovável por igual período, além de auxílio inclusão digital. A carga horária semanal será de 20 horas, divididas entre estudos, planejamento, articulação e registro de atividades culturais.

Segundo Ruan Octávio da Silva Rodrigues, coordenador do Escritório Estadual do Amazonas da Diretoria de Articulação e Governança da Secretaria dos Comitês de Cultura, a chegada dos agentes territoriais representa um avanço significativo para o estado. Eles serão responsáveis por avaliar a efetividade das políticas públicas culturais, facilitando o acesso dos artistas às oportunidades.

Os interessados devem cadastrar-se no site do Mapa da Cultura e enviar os documentos solicitados, incluindo uma proposta de Ação Cultural e um vídeo narrando experiências culturais. Os resultados preliminares serão divulgados em junho de 2024, e o resultado final sairá até julho do mesmo ano.

Para mais informações e esclarecimento de dúvidas, os interessados podem acessar o site do Ministério da Cultura ou enviar um e-mail para [email protected]. Esta é uma oportunidade única de fazer parte de um programa que busca fortalecer a cultura e a participação cidadã em todo o país.