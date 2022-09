Inscrições para a corrida ‘Manaus em Movimento’, foram esgotadas em menos de 5 minutos

A Prefeitura de Manaus informa que as inscrições para a primeira edição da corrida de rua “Manaus em Movimento”, abertas às 8h desta quinta-feira, 15/9, por meio do site https://www.eventbrite.com.br/, foram esgotadas em menos de cinco minutos. A corrida será realizada no próximo dia 24, no complexo turístico da Ponta Negra. O evento é organizado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), que ofereceu um total de 3,5 mil vagas gratuitas para corredores de todas as idades.

A confirmação da inscrição será feita com a entrega de uma lata de leite em pó integral no momento da retirada do kit do atleta, agendada para os dias próximos dias 22 e 23, no Manauara Shopping, no bairro Adrianópolis, zona Centro-Sul. Os kits que não forem retirados serão utilizados para abertura de novas vagas que serão preenchidas com as pessoas inscritas em uma lista de espera. A organização do evento vai divulgar em breve o link para inscrição dos interessados na lista.

A secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, diz que a rapidez com que as vagas foram esgotadas evidenciam o interesse do manauara em eventos esportivos e destaca que o propósito da Semsa é ampliar ainda mais o número de interessados nesse tipo de atividade.

“Queremos que a prática de exercícios físicos, que pode ser a corrida ou qualquer outra atividade, faça parte da rotina das pessoas de todas as idades. A literatura é farta em exemplos do quanto a prática frequente de exercícios contribui para reduzir o risco de adoecimento e para oferecer mais qualidade de vida, mesmo àqueles que já desenvolveram doenças crônicas”, salienta Shádia.

A secretária ressalta que o prefeito David Almeida, que é corredor, foi um dos maiores incentivadores da promoção da corrida no âmbito da Saúde. “Como atleta e como gestor, o prefeito sabe que quanto mais se investe em esporte menos se investe em tratamentos de saúde, porque pessoas ativas adoecem menos e estão menos expostas aos riscos de adoecer”, salientou.

A corrida “Manaus em Movimento” terá percurso único de cinco quilômetros, com largada às 18h30 do dia 24/9, no estacionamento do anfiteatro da Ponta Negra. O circuito da prova será feito na avenida Coronel Teixeira, na Ponta Negra, zona Oeste.

Atualizações sobre o evento serão divulgadas no site da secretaria: semsa.manaus.am.gov.br e nas redes sociais oficiais (@semsamanaus, no Instagram e Semsa Manaus no Facebook).