Inscrições para a eleição dos conselheiros locais de Saúde encerram no dia 6

Os interessados em participar do processo eleitoral para a escolha dos 544 conselheiros locais de Saúde têm até o próximo dia 6 para fazer as inscrições em qualquer Estabelecimento Assistencial de Saúde (EAS), no horário das 9h às 15h. Para se inscrever, o candidato deve apresentar RG, CPF, comprovante de residência no bairro ao qual o candidato pertence, certidão negativa da Justiça estadual civil e criminal e uma foto 3×4.

Para os candidatos que ocupam cargo de gestão deverá ser apresentado comprovante de vínculo com o EAS ao qual irá concorrer. Todo o processo eleitoral é coordenado pelo Conselho Municipal de Saúde (CMS).

As entidades sociais que desejarem indicar representante deverão comprovar no mínimo um ano de funcionamento. O cadastramento dessas entidades deverá ser feito mediante a apresentação do estatuto, ata da fundação, ata da eleição e posse da atual diretoria, registradas em cartório, além do CNPJ da entidade e documentos pessoais do candidato representante.

Em toda a cidade, são 71 Conselhos Locais de Saúde (CLSs) e os novos conselheiros serão eleitos para um mandato de três anos (2020-2022). A função não é remunerada. O edital de convocação e o regulamento podem ser consultados no Diário Oficial do Município (DOM), por meio do link https://bit.ly/35YkChY.