Inscrições para concurso da Aleam iniciam na próxima quarta-feira (10)

A partir da próxima quarta-feira (10) até 13 de outubro estarão abertas as inscrições para o concurso público da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam). O anúncio foi feito hoje (3) pelo presidente da Casa, deputado estadual Roberto Cidade.





A banca organizadora do concurso será a Fundação Getúlio Vargas. As provas estão previstas para dezembro deste ano.

Os interessados devem se inscrever pelo site da FGV (https://portal.fgv.br/concursos) e também haverá um posto presencial na Escola do Legislativo Senador José Lindoso, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h. Serão ofertadas 100 vagas imediatas, 60 para cargos de nível superior e 40 para nível médio, além de 263 vagas para cadastro reserva.

O concurso público da Aleam 2025 contemplará diversas áreas, entre elas: Analista de Controle; Assessor Jurídico; Procurador; Administrador; Analista de Redes e Comunicação de Dados; Analista de Sistema; Assistente Social; Bibliotecário; Cientista Político; Contador; Designer Gráfico; Economista; Educador Físico; Engenheiro Civil; Engenheiro Eletricista; Enfermeiro; Fisioterapeuta; Historiador; Intérprete de Libras e Sinais; Jornalista; Médico (Ginecologista, Cardiologista, Urologista, Endocrinologista e Clínico Geral); Odontólogo; Pedagogo; Psicólogo; Programador; Redator; Assistente Técnico Administrativo; Cinegrafista; Produtor de Imagem; Editor; Fotógrafo; Técnico de Apoio ao Usuário de Computadores; Técnico em Produção Audiovisual; Técnico de Manutenção de Computadores; e Técnico de Rede.

A relação completa com a quantidade de vagas por cargo consta no edital elaborado pela FGV, publicado na edição de hoje do Diário Oficial do Legislativo: https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/edital-publicado-aleam-03.09-final.pdf e no site da instituição.

Taxas de inscrição