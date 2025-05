Insper lança curso imersivo na Amazônia voltado à inovação e sustentabilidade

Jornada dialoga com a agenda da COP30 e proporciona vivência prática para executivos interessados em estratégias sustentáveis e na compreensão dos desafios da região amazônica





O Insper, instituição sem fins lucrativos que é referência em ensino e pesquisa, realiza, entre os dias 19 de maio e 6 de junho, uma imersão na Amazônia voltada para executivos e gestores que atuam com sustentabilidade, inovação e estratégia. O curso de curta duração “Jornada Amazônia: Gestão Sustentável na Prática” é oferecido pela área de Educação Executiva do Inspere propõe uma experiência prática sobre os dilemas e caminhos possíveis para o desenvolvimento sustentável na região. Mais detalhes estão disponíveis no site do Insper.

Conduzido pelos professores Vinícius Picanço Rodrigues e Daniela Stump, o programa será realizado em Manaus, com atividades que aproximam os participantes da realidade local. Além de compreender aspectos culturais e sociais, os alunos discutirão soluções estratégicas a partir de uma agenda multidisciplinar.

Também são parceiros e participantes do projeto Ademar Bueno, administrador que possui 40 anos de experiência na Amazônia e criou a Green Boat, empresa de energia renovável que também atua com educação de aprendizagem e Maickson Serrão, Jornalista do povo tupinambá e mestre em Ciências Humanas.

A programação contempla visitas a pontos históricos, como o Teatro Amazonas e o Mercado Municipal, além de encontros com comunidades tradicionais, projetos ambientais e instituições de pesquisa. Também estão previstas passagens por empresas e órgãos públicos com atuação relevante na região, como o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), a Suframa e a Companhia Brasileira de Alumínio (CBA), e atividades práticas em áreas de preservação.

O curso é direcionado a profissionais em cargos de liderança, tanto do setor público quanto privado, que buscam integrar práticas sustentáveis em suas organizações. A proposta é estimular a reflexão sobre os impactos ambientais e sociais da atividade empresarial e fomentar o desenvolvimento de soluções inovadoras alinhadas às realidades locais.

Durante a imersão, os participantes terão contato com temas como economia regional, gestão ambiental e negócios sustentáveis, com destaque para os desafios da governança ambiental e das políticas de ESG (Environmental, Social and Governance).

Mais do que conteúdos em sala, o diferencial do curso está na vivência prática. Ao final da jornada, espera-se que os participantes estejam mais preparados para tomar decisões estratégicas baseadas em conhecimento contextualizado, respeitando os ecossistemas e as comunidades amazônicas.

Conexão com a COP30 e protagonismo em sustentabilidade

A imersão na Amazônia também dialoga com a agenda da COP30, que será realizada em Belém, no Pará, em 2025. O Insper vem intensificando suas iniciativas em sustentabilidade e desenvolvimento urbano por meio de projetos como o programa “Cidade 2ºC”, que será um dos destaques do Laboratório Arq.Futuro de Cidades neste ano. A proposta visa discutir e propor caminhos para que municípios brasileiros enfrentem os efeitos da crise climática com base em evidências científicas e soluções interdisciplinares.

Com ações que vão da formulação de políticas públicas à capacitação de lideranças, a instituição reafirma seu compromisso com a transformação sustentável e com a geração de conhecimento aplicável às grandes questões do nosso tempo – especialmente no contexto da Amazônia, uma das regiões mais estratégicas para o equilíbrio climático global.

Sobre o Insper

O Insper é uma instituição independente e sem fins lucrativos, que busca ser referência em educação e geração de conhecimento por meio do ensino de excelência e pesquisa nas áreas de Administração, Economia, Direito, Engenharia, Políticas Públicas, Tecnologia e Comunicação. No portfólio, cursos para várias etapas de uma trajetória profissional: graduação (Administração, Direito, Economia, Engenharia e Ciência da Computação), pós-graduação lato e stricto sensu (Certificates, MBAs, programas da área de Direito, Mestrados Profissionais) e Educação Executiva (programas de curta e média duração, e customizados de acordo com as necessidades das empresas). No âmbito da produção de conhecimento, o Insper atua por meio de cátedras e centros de pesquisa que reúnem pesquisadores em estudos e projetos dirigidos a políticas públicas, agronegócio, educação, inovação, finanças e gestão. Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB), Association of MBAs (AMBA) e EFMD Quality Improvement System (EQUIS).