INSS começa a pagar primeira parcela do décimo terceiro nesta quarta (24)

Os aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílio já podem verificar o valor do pagamento de abril, que será acompanhado pelo crédito da primeira parcela.





Para aqueles que recebem até um salário mínimo, os depósitos serão efetuados até o dia 8 de maio.

Por outro lado, os segurados com renda mensal superior ao piso nacional terão os pagamentos creditados a partir de 2 de maio.

Ao todo, o INSS destinará R$ 110 bilhões para o pagamento da folha de abril e do 13º salário, beneficiando quase 40 milhões de pessoas.

Para saber a data do pagamento, é necessário observar o número final do cartão de benefício, desconsiderando o último dígito verificador após o traço.

As beneficiárias do salário-maternidade têm direito ao 13º proporcional, sendo que este é pago juntamente com a última parcela do benefício.

No entanto, os beneficiários do Benefício de Prestação Continuada ao idoso e à pessoa com deficiência não têm direito ao abono.

Fonte: agenciabrasil