INSS liberou descontos irregulares para entidade de aposentados, aponta auditoria

Uma auditoria interna do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) revelou que, em outubro de 2023, foram desbloqueados descontos não autorizados na folha de pagamento de quase 34,5 mil aposentados, em benefício da Contag (Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura). Apenas 213 dos 35.058 beneficiários haviam assinado autorização para o desconto, o que configura irregularidade.





O desbloqueio “em lote” é uma das principais suspeitas para o aumento expressivo de descontos indevidos a partir de 2023. Dados oficiais mostram que o total de valores descontados por entidades associativas dobrou de 2023 para 2024. Após operação da Polícia Federal, o governo federal suspendeu todos os descontos até a conclusão das investigações.

O presidente da Contag, Aristides Veras dos Santos, é conselheiro do Conselho Nacional da Previdência Social (CNPS), presidido pelo ministro Carlos Lupi. O ministro admitiu a demora na apuração das denúncias de fraudes, que começaram a ser investigadas apenas dez meses após os primeiros alertas. Em 2023, representantes da Contag se reuniram nove vezes com integrantes do INSS e da Previdência para tratar do desbloqueio de descontos.

Fonte: g1