Instituições lançam biblioteca virtual sobre áreas protegidas no Brasil

O Portal Proteja, que chega com o compromisso de constituir a maior biblioteca virtual sobre áreas protegidas do Brasil, será lançado em 24 de junho, às 16 horas, num evento on-line que reunirá representantes de entidades civis, governamentais, acadêmicas e universitárias e demais pessoas interessadas no tema da conservação ambiental.

Com uma plataforma digital robusta e eficiente, o Proteja é uma iniciativa multiatores que conta com a participação de 16 organizações socioambientais e engloba outras ações, como o Proteja Talks – uma série de palestras inspiradas no TED Talks destinada a promover o debate e dar voz aos diversos atores e linhas de abordagem do tema – e podcasts que apresentam as ameaças e pressões sofridos por esses territórios, assim como as mais recentes e inovadoras ações para protegê-los.

A iniciativa busca o engajamento de novos parceiros como organizações não governamentais, associações comunitárias, universidades e institutos de pesquisa atuantes em todo o país. A intenção é que essas entidades possam utilizar o portal como fonte de informações para campanhas de sensibilização, estudos, pesquisas, projetos e, ao mesmo tempo, contribuam na produção de conteúdo com base em suas atividades ligadas às áreas protegidas.

O objetivo do Portal Proteja é facilitar o acesso a dados confiáveis e informação de qualidade de forma organizada sobre áreas protegidas para subsidiar o trabalho dessas organizações, auxiliar nos processos de tomada de decisão e facilitar a compreensão do tema. A finalidade é ainda colaborar para o fortalecimento dos profissionais e das instituições comprometidas com a defesa, conservação e desenvolvimento sustentável das áreas protegidas do Brasil através do diálogo e ações coletivas.

O Proteja oferece acesso gratuito a todos os interessados e é gerido por meio de parceria das mais respeitáveis instituições socioambientais da sociedade civil.

Entidades parceiras do Portal Proteja: Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio), Fundação Vitória Amazônica (FVA), Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia (Idesam), Instituto Internacional de Educação do Brasil (IEB), Instituto Floresta Tropical (IFT), Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon), Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola (Imaflora), Instituto de Pesquisas da Amazônia (Ipam), Instituto de Pesquisas Ecológicas (IPÊ), Instituto Socioambiental (ISA), Associação de Defesa Etnoambiental (Kanindé), The Nature Conservancy (TNC), Wildlife Conservation Society (WCS) Brasil , Woodwell Climate Research Center e World Wild Fund for Nature (WWF) Brasil.