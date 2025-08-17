Internacional e Flamengo se enfrentam pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro

Por
Redação 5
-
Foto Alexandre Loureiro/AGIF/Reprodução

Internacional e Flamengo fazem neste domingo (17) o segundo jogo de uma série de três confrontos entre os times. Dessa forma, a bola vai rolar às 18h30, no Beira-Rio, pela 20ª rodada do Brasileirão.


O Fla abre o final de semana na liderança do Brasileirão, com 40 pontos em 18 jogos. Já o Internacional encontra-se em 11º, com 24 pontos.

A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere.

Prováveis Escalações

Internacional: Rochet; Alan Benítez, Vitão, Clayton Sampaio e Victor Gabriel; Richard, Bruno Henrique (Luis Otávio), Alan Rodríguez, Romero (Gustavo Prado) e Vitinho; Borré.  Técnico: Roger Machado

Flamengo: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira (Cleiton) e Ayrton Lucas (Alex Sandro); Jorginho, Allan e Arrascaeta; Luiz Araújo, Samuel Lino (Cebolinha) e Pedro. Técnico: Filipe Luís

Fonte: Terra

