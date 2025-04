Inundações levam Manicoré a obter reconhecimento federal de emergência

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, por meio da Defesa Civil Nacional, reconheceu oficialmente a situação de emergência no município de Manicoré (AM), afetado por inundações. A medida foi publicada na segunda-feira (14) no Diário Oficial da União, por meio da Portaria nº 1.150.





Com o reconhecimento, a prefeitura está autorizada a solicitar recursos federais para ações de assistência à população, como a distribuição de cestas básicas, água potável, refeições, kits de limpeza, higiene pessoal e dormitório, entre outros.

Atualmente, o estado do Amazonas contabiliza quatro reconhecimentos de situação de emergência: dois por inundações, um por erosão de margem fluvial e um por chuvas intensas.

Os municípios com situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecidos podem solicitar apoio por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD). Após análise técnica da Defesa Civil Nacional, os recursos são liberados por meio de portaria publicada no Diário Oficial.

Fonte: Brasil 61